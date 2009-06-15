Дизайн сайта-визитки

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Завершен81 заявка655 просмотров

Нужен дизайн сайта регионального представительства фирмы "Равак". Фирма занимаеться изготовлением и продажей ванн, душевых кабин и т.п. товаров.

Указывайте пожалуйста примерные цены и сроки, если есть - можете показать примеры подобных работ.

Будет хорошо если дизайнер со Львова, хотя это не обьязательно :)

16 лет назад
Aradesh
37 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Xant
45 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$150
3 дня
Очень хорошый, красивый дизайн. Идет на компромисы с заказчиком :)
Я выполнила дизайн для сайта, который разрабатывал Владимир. Хочется отметить его профессионализм и исключительно добросовестное отношение - к работе, к людям. Уважает мнение заказчика и способен его донести до исполнителя. К тому же с ним просто приятно общаться. Рекомендую и дизайнерам, и заказчикам - не пожалеете. С уважением, Наталья (Xant).

Заявки фрилансеров

Xant
45 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад

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