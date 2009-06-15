Дизайн сайта-визитки

Я выполнила дизайн для сайта, который разрабатывал Владимир. Хочется отметить его профессионализм и исключительно добросовестное отношение - к работе, к людям. Уважает мнение заказчика и способен его донести до исполнителя. К тому же с ним просто приятно общаться. Рекомендую и дизайнерам, и заказчикам - не пожалеете. С уважением, Наталья (Xant).