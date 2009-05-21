Дизайн промо-странички

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Закрыт27 заявок322 просмотра

Необходим промо дизайн для развлекательного сайта.

В частности необходима вставка flash элементов и отрисовка людей.

Рассматриваются только предложения от дизайнеров с портфолио в данной тематике.

16 лет назад
efit
Егор 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров