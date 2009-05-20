Требуется дизайн веб-сайта для IT компании

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки242 просмотра
#1$

Креативность, но согласно всем материалам брифа.

Эскизы принимаются сегодня до 21:00. Необходимо визуально обозначить свою позицию, но без детального прорабатывания.

Подробности в ICQ: 979 444 44

16 лет назад
designfuture
Future 
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров