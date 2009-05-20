Создание дизайна сайта
Требуется дизайн веб-сайта для IT компании
Креативность, но согласно всем материалам брифа.
Эскизы принимаются сегодня до 21:00. Необходимо визуально обозначить свою позицию, но без детального прорабатывания.
Подробности в ICQ: 979 444 44
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