Нужен дизайн сайта. Предоставлю блок схемы основных страниц сайта (4 страницы) Бюджет - 6000 рублей
Нужен хороший дизайн
Коммерческий сайт - компания занимается ремонтом компьютеров.
Нужен приятный дизайн с элементами от руки! + Логотип.
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