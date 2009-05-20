Нужен хороший дизайн

Есть уже готовая Wordpress тема: http://test.wpthemesfree.com/?preview_theme=tigopedia-reloaded-20 Необходимо разработать уникальную шапку согласно заданным условиям, а также изменить цветовую гамму как на теме http://preview.wptheme4free.com/?preview_theme=webby-blue-10 ...