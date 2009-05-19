Есть уже готовая Wordpress тема: http://test.wpthemesfree.com/?preview_theme=tigopedia-reloaded-20 Необходимо разработать уникальную шапку согласно заданным условиям, а также изменить цветовую гамму как на теме http://preview.wptheme4free.com/?preview_theme=webby-blue-10 ...
Разработка несложного дизайна для сайтов
Требуется разработать дизайн для трех новых тематических сайтов.
Цели конкурса:
1. создание простого экономичного дизайна для предложенных сайтов
2. подбор специалистов для дальнейшей работы по эксклюзивным проектам
Тематика:
1. Фотография
2. Литература
3. Курсы английского языка
Заявки фрилансеров
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