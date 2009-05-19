Переделать скин от vbulletin для IPB

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Закрыт4 заявки153 просмотра

Нужно переделать скин от vbulletin 3.8.2/3 для IPB v2.3.6

Обязательно пишите цены.

16 лет назад
ZERRG
43 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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