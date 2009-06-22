Дизайн для Интернет-магазина

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Завершен85 заявок634 просмотра

Нужен дизайн интернет-магазина. Нет ничего, кроме названия домена (и соответственно сайта) -santehsklad

Тематика - сантехника, радиаторы, котлы, отопление. Нечто подобное сайту http://www.holodunet.ru/

В дизайне желательно, чтобы была анимация или флеш - немного - что-то немножко двигалось

Ваши предложения, пожалуйста со сроками и ценами

16 лет назад
elemir
Елена 
57 лет
18 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$200
3 дня
Работаю с Иваном не первый раз. Работает хорошо и быстро, в общении приятен. Сайт получился красивый. Спасибо.
Прекрасный заказчик, было легко и приятно работать с Еленой. Надеюсь на будущее проекты. С уважением, Иван Я. (iacek)

Заявки фрилансеров

iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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