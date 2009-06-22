Дизайн для Интернет-магазина

Нужен дизайн интернет-магазина. Нет ничего, кроме названия домена (и соответственно сайта) -santehsklad

Тематика - сантехника, радиаторы, котлы, отопление. Нечто подобное сайту http://www.holodunet.ru/

В дизайне желательно, чтобы была анимация или флеш - немного - что-то немножко двигалось

Ваши предложения, пожалуйста со сроками и ценами