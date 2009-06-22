Редизайн сайта первого в Молдове скандинавского аукциона "Минима" (www.minima.md) Предварительное ТЗ во вложении. Полное ТЗ получит только выбранный исполнитель. Оплата 500$. (Без предоплаты - только покупка конечного варианта!) Метод: WebMoney ...
Дизайн для Интернет-магазина
Нужен дизайн интернет-магазина. Нет ничего, кроме названия домена (и соответственно сайта) -santehsklad
Тематика - сантехника, радиаторы, котлы, отопление. Нечто подобное сайту http://www.holodunet.ru/
В дизайне желательно, чтобы была анимация или флеш - немного - что-то немножко двигалось
Ваши предложения, пожалуйста со сроками и ценами
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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