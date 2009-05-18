Требуется создать новый дизайн для моего интернет-агентства. Все не то, нужен интересный, креативный, нестандартный, немного скандальный сайт.
Приватно для Rebellion Design
Поправить шаблон на Джумла, Выправить кроссбраузерность, доработать внешний вид.
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