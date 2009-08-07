Дизайн сайта (SprayForce)

Требуется художник (из Киева, что б можно было встретится с заказчиком для согласования деталей), который сможет нарисовать красивый дизайн для сайта .

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Убедительная просьба не писать в личку без нужды, пишите Ваши предложения ЗДЕСЬ.

Просьба не писать, если у Вас нет порфолио или у Вас всего одна-две работы

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Сроки

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3-5 дней для создания предмакета.

Потом еще 3-5 дней на доработку макета и для описанных страничек.

Т.е. в общем, что бы вложится в 10 дней.

Оплата

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БЮДЖЕТ: 1000 грн + премиальные, если:

- получится в оговоренные сроки;

- заказер сразу утверждает, без сильных модификаций;

- по уровню качества - что бы можно было вставить в портфолио!

Способ оплаты

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- Наличный расчет

- безнал

- пополним Вашу пластиковую карту

Предоплата

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Оплата в полной мере по факту сделанной работы!

Общая информация о проекте и пожелания заказчиков к сайту

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Нужен дизайн корпоративного сайта, т.е. деловой стиль.

Предпочтительные цвета: зеленый, голубой, синий, белый.

Основной язык: Украинский

Сайты которые нравятся: www.braglia.it, www.aragnet.com, www.lechler.de, www.weasler.com, http://www.agrosoyuz.ua, http://uvc.com.ua

Слоган: «Розумні рішення для бізнесу»

Тип отображения сайта: Сайт «фиксированный» – т.е. НЕ растягивается на всю ширину окна браузера.

Примерная структура меню:

- Главная (HOME)

- Сведения о компании

- Каталог продукции

- Новости

- Статьи

- Инструкции

- Контакты, схема проезда

Последовательность действий раработки макета

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Что бы не делать ***-надцать вариантов - нужно подъехать к заказерам и послушать их.. Перенять так сказать эмоционально. Практика показала, что это хороший способ экономить время разработки.

После утверждения и доработок макета, к нему рисуется еще несколько страничек с измененной центральной частью:

1. Модуль «Пошук» - страничка результата поиска.

(пример - http://weblab.com.ua/modsrch/?q=%d1%81%d0%b0%d0%b9... )

2. Модуль «Новини»:

- 1 стр. листинг новостей;

- 1 стр. новость более подробно (а под ним надпись смотрите также: и мини список с названиями) слева всегда видно несколько новостей, и если читаем какуюто новость - виден рубрикатор с отмеченной рубрикой, к которой относится новость

(пример - http://weblab.com.ua/modnews/ и http://weblab.com.ua/modnews/?branch=4&pid=198 )

3. Модуль «Статті»:

- 1 стр. листинг статей;

- 1 стр. статья более подробно (а под ним надпись смотрите также: и мини список с названиями) слева всегда видно несколько статей, и если читаем какуюто статью - виден рубрикатор с отмеченной рубрикой, к которой относится статья

(пример - http://weblab.com.ua/modarticles/ и http://weblab.com.ua/modarticles/?branch=22&pid=54 )

4. Модуль «Карта сайту»

(пример - http://cutis.com.ua/map/ , только без минусов)

5. Модуль «Зворотній зв’язок з дублюванням SMS-повідомленням + онлайн консультация»:

- страничка с обратной связью по центру, видна только на странице с обр. связью;

- боковая форма для онлайн консультации - видна на всех страничках.

(пример - http://udina.com.ua/modfb/ )

6. «Карта проезда»

(пример - http://karatltd.com.ua/contacts/ , только не примитив, а чуть сбоку и сверху, вобщем как то чуть обыграть в стиле сайта)