Необходимо сделать дизайн и по утвержденному дизайну сверстать шаблоны для сайта инвестиционной компании. Основная деятельность компании - продвижение инвестиционных продуктов и консалтинг в финансвой области. Необходимо учесть, что сайт будет многоязычным. Необходимо ...
Дизайн сайта (SprayForce)
Требуется художник (из Киева, что б можно было встретится с заказчиком для согласования деталей), который сможет нарисовать красивый дизайн для сайта .
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Убедительная просьба не писать в личку без нужды, пишите Ваши предложения ЗДЕСЬ.
Просьба не писать, если у Вас нет порфолио или у Вас всего одна-две работы
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Сроки
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3-5 дней для создания предмакета.
Потом еще 3-5 дней на доработку макета и для описанных страничек.
Т.е. в общем, что бы вложится в 10 дней.
Оплата
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БЮДЖЕТ: 1000 грн + премиальные, если:
- получится в оговоренные сроки;
- заказер сразу утверждает, без сильных модификаций;
- по уровню качества - что бы можно было вставить в портфолио!
Способ оплаты
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- Наличный расчет
- безнал
- пополним Вашу пластиковую карту
Предоплата
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Оплата в полной мере по факту сделанной работы!
Общая информация о проекте и пожелания заказчиков к сайту
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Нужен дизайн корпоративного сайта, т.е. деловой стиль.
Предпочтительные цвета: зеленый, голубой, синий, белый.
Основной язык: Украинский
Сайты которые нравятся: www.braglia.it, www.aragnet.com, www.lechler.de, www.weasler.com, http://www.agrosoyuz.ua, http://uvc.com.ua
Слоган: «Розумні рішення для бізнесу»
Тип отображения сайта: Сайт «фиксированный» – т.е. НЕ растягивается на всю ширину окна браузера.
Примерная структура меню:
- Главная (HOME)
- Сведения о компании
- Каталог продукции
- Новости
- Статьи
- Инструкции
- Контакты, схема проезда
Последовательность действий раработки макета
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Что бы не делать ***-надцать вариантов - нужно подъехать к заказерам и послушать их.. Перенять так сказать эмоционально. Практика показала, что это хороший способ экономить время разработки.
После утверждения и доработок макета, к нему рисуется еще несколько страничек с измененной центральной частью:
1. Модуль «Пошук» - страничка результата поиска.
(пример - http://weblab.com.ua/modsrch/?q=%d1%81%d0%b0%d0%b9... )
2. Модуль «Новини»:
- 1 стр. листинг новостей;
- 1 стр. новость более подробно (а под ним надпись смотрите также: и мини список с названиями) слева всегда видно несколько новостей, и если читаем какуюто новость - виден рубрикатор с отмеченной рубрикой, к которой относится новость
(пример - http://weblab.com.ua/modnews/ и http://weblab.com.ua/modnews/?branch=4&pid=198 )
3. Модуль «Статті»:
- 1 стр. листинг статей;
- 1 стр. статья более подробно (а под ним надпись смотрите также: и мини список с названиями) слева всегда видно несколько статей, и если читаем какуюто статью - виден рубрикатор с отмеченной рубрикой, к которой относится статья
(пример - http://weblab.com.ua/modarticles/ и http://weblab.com.ua/modarticles/?branch=22&pid=54 )
4. Модуль «Карта сайту»
(пример - http://cutis.com.ua/map/ , только без минусов)
5. Модуль «Зворотній зв’язок з дублюванням SMS-повідомленням + онлайн консультация»:
- страничка с обратной связью по центру, видна только на странице с обр. связью;
- боковая форма для онлайн консультации - видна на всех страничках.
(пример - http://udina.com.ua/modfb/ )
6. «Карта проезда»
(пример - http://karatltd.com.ua/contacts/ , только не примитив, а чуть сбоку и сверху, вобщем как то чуть обыграть в стиле сайта)
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