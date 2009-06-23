Отрисовать и сверстать шаблоны сайта под Joomla

Необходимо сделать дизайн и по утвержденному дизайну сверстать шаблоны для сайта инвестиционной компании.

Основная деятельность компании - продвижение инвестиционных продуктов и консалтинг в финансвой области. Необходимо учесть, что сайт будет многоязычным.

Необходимо принять во внимание, что шаблоны будут натягиваться на Joomla. Сайт у компании в данный момент есть, но необходим тотальный редизайн. За основу будет взят текущий логотип, и, возможно, цвет( обсуждаемо)