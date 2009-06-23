Отрисовать и сверстать шаблоны сайта под Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок498 просмотров

Необходимо сделать дизайн и по утвержденному дизайну сверстать шаблоны для сайта инвестиционной компании.

Основная деятельность компании - продвижение инвестиционных продуктов и консалтинг в финансвой области. Необходимо учесть, что сайт будет многоязычным.

Необходимо принять во внимание, что шаблоны будут натягиваться на Joomla. Сайт у компании в данный момент есть, но необходим тотальный редизайн. За основу будет взят текущий логотип, и, возможно, цвет( обсуждаемо)

Joomla
16 лет назад
kinzoid
49 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

DNovak
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$300
5 дней
Все в порядке. сделано все было оперативно и аккуратно.
Всё нормально прошло
dcarvalho
Герман 
27 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$500
14 дней
Rebellion
Design 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$300
7 дней

Заявки фрилансеров

DNovak
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
dcarvalho
Герман 
27 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
Rebellion
Design 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад

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