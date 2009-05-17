Портал о животных

# 1 — $

Имеется концепция дизайна: файл PSD со слоями, скриншот прилагается.

Можно использовать данный файл или нарисовать дизайн на основе концепции.

Требуется сделать верхнее и левое меню в стилистике

сайта. Другими словами - просто кнопочки. Осветлить информационную

часть сайта или же выбелить окно - так чтобы текст четко был виден, но

как именно - на усмотрение дизайнера. Лишние элементы из

информационной части можно стереть (рука так точно мешает,

бабочки в верхнем левом и загнутая страничка, возможно тоже).

По меню:

Верхний ряд меню подразумевает переключение сайта по животным, левое -

разделы.

Подвохи:

Изначально описать какие разделы будут невозможно, так что это лучше

сразу учитывать, чтобы была возможность добавлять новые или удалять

лишние;

Пунктов может быть очень много, так как очень сложная система организации

портала обещает быть, поэтому в идеале сделать

1. Верхнее меню-закладки - раздел по животным

2. Верхнее меню по основным разделам (ГЛАВНАЯ, ФОРУМ, ДОСКА,

БИБЛИОТЕКА и т.п.)

3. Левое меню для подразделов

Например

КОШКИ | _СОБАКИ_ | ПТИЦЫ ХОРЬКИ ГРЫЗУНЫ

главная _уход_ кормление форум чат контакты

ветеринария

дрессировка

беременность

приучение к лотку

в данном примере выбран раздел СОБАКИ, подраздел уход. Грубо говоря верхнее меню - это

как вкладки в браузере и ведут совершенно на другой раздел портала;

внизу сайта должны быть прозрачные элементы сайта, которые будут

меняться при выборе раздела. Если выбран СОБАКИ - там собаки бегают в

кустах под "книжкой" и т.п. Отрисовывать животных не нужно, просто

учесть это при дизайне. На образце там сейчас улитка и бабочка

Из конкретных пунктов меню учесть только авторизацию пользователей -

больше ничего.

Так же требуется верстка дизайна под движок DLE

ССЫЛКА НА PSD (~50Mb): http://gmhoster.com/album.frame.rar