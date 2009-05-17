Нужно закончить вёрстку шаблона - изменить фон комментариев, и сделать подсветку при наведение в главном меню
Портал о животных
Имеется концепция дизайна: файл PSD со слоями, скриншот прилагается.
Можно использовать данный файл или нарисовать дизайн на основе концепции.
Требуется сделать верхнее и левое меню в стилистике
сайта. Другими словами - просто кнопочки. Осветлить информационную
часть сайта или же выбелить окно - так чтобы текст четко был виден, но
как именно - на усмотрение дизайнера. Лишние элементы из
информационной части можно стереть (рука так точно мешает,
бабочки в верхнем левом и загнутая страничка, возможно тоже).
По меню:
Верхний ряд меню подразумевает переключение сайта по животным, левое -
разделы.
Подвохи:
Изначально описать какие разделы будут невозможно, так что это лучше
сразу учитывать, чтобы была возможность добавлять новые или удалять
лишние;
Пунктов может быть очень много, так как очень сложная система организации
портала обещает быть, поэтому в идеале сделать
1. Верхнее меню-закладки - раздел по животным
2. Верхнее меню по основным разделам (ГЛАВНАЯ, ФОРУМ, ДОСКА,
БИБЛИОТЕКА и т.п.)
3. Левое меню для подразделов
Например
КОШКИ | _СОБАКИ_ | ПТИЦЫ ХОРЬКИ ГРЫЗУНЫ
главная _уход_ кормление форум чат контакты
ветеринария
дрессировка
беременность
приучение к лотку
в данном примере выбран раздел СОБАКИ, подраздел уход. Грубо говоря верхнее меню - это
как вкладки в браузере и ведут совершенно на другой раздел портала;
внизу сайта должны быть прозрачные элементы сайта, которые будут
меняться при выборе раздела. Если выбран СОБАКИ - там собаки бегают в
кустах под "книжкой" и т.п. Отрисовывать животных не нужно, просто
учесть это при дизайне. На образце там сейчас улитка и бабочка
Из конкретных пунктов меню учесть только авторизацию пользователей -
больше ничего.
Так же требуется верстка дизайна под движок DLE
ССЫЛКА НА PSD (~50Mb): http://gmhoster.com/album.frame.rar
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