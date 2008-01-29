Необходимо снять себя на веб-камеру, видеокамеру, телефон (с приемлемым качеством) видеоролик, почему Вам нравится делать то, что другие терпеть не могут. Продолжительность от 15 секунд, но не более минуты. Ролик должен находиться на одном из сервисов rutube, ...
- $50Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Имеется концепция дизайна: файл PSD со слоями, скриншот прилагается. Можно использовать данный файл или нарисовать дизайн на основе концепции. Требуется сделать верхнее и левое меню в стилистике сайта. Другими словами - просто кнопочки. Осветлить ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Необходимо настроить primary и secondary ns сервера на одном сервере. 2 ip в разных подсетях в наличии. Ось: FreeBSD 7 x64Закрыт15 лет назад
Нужно поставить панель DA на FreeBSD 7 Желательно с опытом установки именно этой версии.Завершен15 лет назад
Необходимо администрирование сервера. Услуга предполагает то, что клиент полностью передает вам на администрирование сервер и сам в нем ничего не делает. Кол-во работы, объем работы не лимитируется. Оплата ежемесячная и фиксированная. В месяц иногда бывает ...Системное администрирование13 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходим скрипт флэш-плеера роликов flv (video) главное отличие от всех доступных - возможность составления плей-листа с привязкой к текущему времени. Т.е. имитация прямого видео-вещания. Пример: плейлист: 1:00 - multik.flv (длительность файла 25 мин) 1:25 - news.flv (длительность файла 30 мин) 1:55 - ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Необходимо сделать шапку сайта во флэш, как тут: http://www.templateshunt.com/template.php?id=17745 Но полностью оригинальную. Уточняю, ссылка на сайт полностью во Flash нужна только динамическая шапка, без меню и т.д.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо создать сайт-визитку, оптимизировать и "раскрутить" в поисковых системах и на сайтах-потенциальных клиентов. Суть сайта: реклама и распространение нового продукта российского производства - натуральный замороженный корм для кошек, собак. Абсолютно новый продукт, на рынке не появлялся. ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт16 лет назад
Имеется шаренный дизайн для dle как пример poebushki.com необходимо, оставив такую же структуру (верстку) перерисовать несколько дизайн на "свой лад" и создать 4 версии в одном стиле для натуралов, геев, лесби и биДизайн сайтов8 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходима настройка VLC для вещания видео. VLC установлен, ОС: FreeBSD , при ретрансляции отсутствует звук. необходимо разобраться и настроить. СРОЧНО, прямо сейчасюНастройка сервера/ПОнет заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо настроить ДНС-сервер (bind) на сервере с нулевым FreeBSD от меня 2 - IP в разных подсетях, доменное имя, оплата - от вас все остальное :) Нужно сделать сегодня-завтра-сейчас Пишите с указанием стоимости и аськой, без лишней переписки ...Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть выделенный сервер. Необходимо настроить все это для работы. На сервере стоит Windows Server 2003 Web Edition, IIS, MySQL 5, PHP необходимый софт инсталлирован (хотя, возможно, придется переустановить, после "кривых ручек") Дистрибутивы в уже на сервере. Работа удаленная ...Завершен16 лет назад
Требуется написания движка для проекта подобие Job.ru JobList.ru и т.п. Подробности ТЗ в прикрепленном файле.Веб-программирование24 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо создать скрипт подобный этому: http://auto.prodadim.ru с возможностью конфигурации под другой товарВеб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад
- $100
СКРИПТ: Скрипт партнерской программы. Пользователь регистрируется на сайте, при регистрации вводит данные: 1.ФИО* 2.Паспорт (номер, серия)* 3. Адрес 4. Телфон 5. E-mail* 6.Ник или ФИО (выводится на сайте)* 7. Логин* 8. Пароль* 9. Фотография * - обязательные поля После регистрации (подтверждение по e-mail'у обязательно) получает счет на ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт18 лет назад