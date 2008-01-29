pgi

Сергей Орлов pgi

 
43 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Видео. Тема:Я люблю делать то, что другие не любят

    $50

    Необходимо снять себя на веб-камеру, видеокамеру, телефон (с приемлемым качеством) видеоролик, почему Вам нравится делать то, что другие терпеть не могут. Продолжительность от 15 секунд, но не более минуты. Ролик должен находиться на одном из сервисов rutube, ...

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Портал о животных

    $250

    Имеется концепция дизайна: файл PSD со слоями, скриншот прилагается. Можно использовать данный файл или нарисовать дизайн на основе концепции. Требуется сделать верхнее и левое меню в стилистике сайта. Другими словами - просто кнопочки. Осветлить ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Администрирование и настройка хостинг-сервера

    Необходимо администрирование сервера. Услуга предполагает то, что клиент полностью передает вам на администрирование сервер и сам в нем ничего не делает. Кол-во работы, объем работы не лимитируется. Оплата ежемесячная и фиксированная. В месяц иногда бывает ...

    FreeBSD
    Системное администрирование13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash player

    Необходим скрипт флэш-плеера роликов flv (video) главное отличие от всех доступных - возможность составления плей-листа с привязкой к текущему времени. Т.е. имитация прямого видео-вещания. Пример: плейлист: 1:00 - multik.flv (длительность файла 25 мин) 1:25 - news.flv (длительность файла 30 мин) 1:55 - ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание шапки adult-сайта

    $50

    Необходимо сделать шапку сайта во флэш, как тут: http://www.templateshunt.com/template.php?id=17745 Но полностью оригинальную. Уточняю, ссылка на сайт полностью во Flash нужна только динамическая шапка, без меню и т.д.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание и продвижение сайта

    Необходимо создать сайт-визитку, оптимизировать и "раскрутить" в поисковых системах и на сайтах-потенциальных клиентов. Суть сайта: реклама и распространение нового продукта российского производства - натуральный замороженный корм для кошек, собак. Абсолютно новый продукт, на рынке не появлялся. ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Коррекция готового дизайна Adult-сайта

    Имеется шаренный дизайн для dle как пример poebushki.com необходимо, оставив такую же структуру (верстку) перерисовать несколько дизайн на "свой лад" и создать 4 версии в одном стиле для натуралов, геев, лесби и би

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Срочно! Настройка VLC

    Необходима настройка VLC для вещания видео. VLC установлен, ОС: FreeBSD , при ретрансляции отсутствует звук. необходимо разобраться и настроить. СРОЧНО, прямо сейчасю

    FreeBSD
    Настройка сервера/ПОнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Настройка домена и DNS-серверов (FreeBSD, BIND)

    Необходимо настроить ДНС-сервер (bind) на сервере с нулевым FreeBSD от меня 2 - IP в разных подсетях, доменное имя, оплата - от вас все остальное :) Нужно сделать сегодня-завтра-сейчас Пишите с указанием стоимости и аськой, без лишней переписки ...

    FreeBSD
    Настройка сервера/ПО4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходима настройка Win 2003 Web+IIS+MySQL+PHP+DNS

    Есть выделенный сервер. Необходимо настроить все это для работы. На сервере стоит Windows Server 2003 Web Edition, IIS, MySQL 5, PHP необходимый софт инсталлирован (хотя, возможно, придется переустановить, после "кривых ручек") Дистрибутивы в уже на сервере. Работа удаленная ...

    PHPMySQL
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Написать скрипт

    $100

    СКРИПТ: Скрипт партнерской программы. Пользователь регистрируется на сайте, при регистрации вводит данные: 1.ФИО* 2.Паспорт (номер, серия)* 3. Адрес 4. Телфон 5. E-mail* 6.Ник или ФИО (выводится на сайте)* 7. Логин* 8. Пароль* 9. Фотография * - обязательные поля После регистрации (подтверждение по e-mail'у обязательно) получает счет на ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
ruslanweb
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Необходима настройка Win 2003 Web+IIS+MySQL+PHP+DNS
Хороший заказчик, рекомендую.
Выполнено все в срок согласно ТЗ. Совершенно бесплатно курировал сервер и исправлял ошибки заказчика в теч. нескольких дней без доплаты. Очень советую.
Ответный отзыв
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Настройка DirectAdmin на FreeBSD 7
Очень приятный - адекватный заказчик. Я выполнил работу и без задержек получил оплату.
Человек, думающий не о заработке, а о клиенте. Все качественно и максимально быстро с бесплатными советами. Рекомендую - приятно работать.
Ответный отзыв
flym
32 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$40
10 баллов
17 лет назад
Написание скрипта
Приятно было работать, деньги были выплачены сразу после приема заказа. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Все очень оперативно. Приятно работать - рекомендую.
Ответный отзыв