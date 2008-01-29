Необходимо снять себя на веб-камеру, видеокамеру, телефон (с приемлемым качеством) видеоролик, почему Вам нравится делать то, что другие терпеть не могут. Продолжительность от 15 секунд, но не более минуты. Ролик должен находиться на одном из сервисов rutube, ...