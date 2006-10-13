Требуется контент-менеджер. Необходимо 2-3 статьи (от 2000 до 5000 знаков) в день. Статьи должны быть компьютерной тематики, предпочтительно обзорные, возможен рерайт с иностранных либо российских источников. Оплата по WebMoney, вначале после первой недели, затем по месяцам. Указывайте цену за ...
Большой опыт создания и доработки Web-проектов на PHP + MySQL/PostgreSQL (в т. ч. поддержка действующих проектов);
Опыт работы с Ajax, jQuery;
Опыт написания автотестов и платформ для автотестов на основе PHPUnit + Selenium;
Опыт создания Windows-приложений на Delphi/C++/C# различной сложности;
Создание консольных/GUI приложений на Java;
Выполнение задач по программированию (в т. ч. олимпиадное программирование);
Опыт перевода художественных и технических статей Англ-Рус, Рус-Англ (Английский на уровне Advanced).
Сертификаты MCP/MCTS/MCSA.
- Копирайтинг29 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется заполнить каталог компьютерных игр на сайте http://computer-news.ru/modules/games/ по тем полям, что там есть (т. е. название, жанр, разработчик, издатель, издатель в России, дата выхода, дата выхода в России, состояние игры, состояние игры в России, ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт17 лет назад