Требуется контент-менеджер. Необходимо 2-3 статьи (от 2000 до 5000 знаков) в день. Статьи должны быть компьютерной тематики, предпочтительно обзорные, возможен рерайт с иностранных либо российских источников. Оплата по WebMoney, вначале после первой недели, затем по месяцам. Указывайте цену за ...