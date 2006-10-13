flym

Михаил Голубев flym

 
32 годаРоссия/Новосибирск
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Разработка сайтов PHP, MySQL, AJAX; html-верстка; переводы (англ)

Большой опыт создания и доработки Web-проектов на PHP + MySQL/PostgreSQL (в т. ч. поддержка действующих проектов);

Опыт работы с Ajax, jQuery;

Опыт написания автотестов и платформ для автотестов на основе PHPUnit + Selenium;

Опыт создания Windows-приложений на Delphi/C++/C# различной сложности;

Создание консольных/GUI приложений на Java;

Выполнение задач по программированию (в т. ч. олимпиадное программирование);

Опыт перевода художественных и технических статей Англ-Рус, Рус-Англ (Английский на уровне Advanced).

Сертификаты MCP/MCTS/MCSA.

PHPMySQLPostgreSQLHTMLDelphijQueryAjax

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