Дизайн для CMS E107

Нужен шаблон (дизайн, темплэйт) для сайта на CMS E107. Тематика - дом в русском стиле (для гостиничного комплекса с деревянными коттеджами). Трехколоночный, с большим header-ом (широкая картинка в шапке с панорамой гостиничного комплекса). Шаблон - "резиновый".

Сайт - http://yaroslavna-nero.ru

В качестве примера для подражания (НО НЕ СЛИЗЫВАТЬ!) сайт http://kolkunovo.ru