Нарисовать дизайн сайта магазина автозапчастей.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен42 заявки539 просмотров

Добрый день!

Требуется разработать дизайн будущего сайта, основное что нужно качественно и красиво нарисовать это шапка сайта.

Тематика будущего сайта это мини интернет магазин по запчастям на автомобили марки Ford Focus.

Т.е в шапке сайта должна быть нарисована машина Ford Focus II и различные автозапчасти (прошу заметить что именно нарисованы, а не просто фотографии).

Более подробная информация при переписке.

Работаю с предоплатой после показа набросков, сразу предоплату не просить.

По деньгам более чем на 50$ не рассчитывать!!!

Как должно приблизительно выглядеть во вложении.

16 лет назад
Andreyka1984
Викторович 
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
46 отзывов(-4)

Выбранные исполнители

handwork
Дмитрий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
63 отзыва(-3)
16 лет назад
$150
3 дня
Как и всегда, Дмитрий прекрасно и в срок справился с проектом, большое спасибо!
Очень нравится работать с Андреем - всегда отлично понимает, что хочет получить. Всегда рад сотрудничать с Андреем вновь.
Yuncova
38 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
$20
5 дней
Юлия отлично справилась с поставленной задачей, рекомендую.

Заявки фрилансеров

handwork
Дмитрий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
63 отзыва(-3)
16 лет назад
Yuncova
38 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад

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