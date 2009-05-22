Необходимо сделать редизайн сайта s f u g n t u . r u и подогнать под него Joomla! Дизайн надо сделать так, что б мне понравилось. Чтоб мне ...
Нарисовать дизайн сайта магазина автозапчастей.
Добрый день!
Требуется разработать дизайн будущего сайта, основное что нужно качественно и красиво нарисовать это шапка сайта.
Тематика будущего сайта это мини интернет магазин по запчастям на автомобили марки Ford Focus.
Т.е в шапке сайта должна быть нарисована машина Ford Focus II и различные автозапчасти (прошу заметить что именно нарисованы, а не просто фотографии).
Более подробная информация при переписке.
Работаю с предоплатой после показа набросков, сразу предоплату не просить.
По деньгам более чем на 50$ не рассчитывать!!!
Как должно приблизительно выглядеть во вложении.
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