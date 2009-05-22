Нарисовать дизайн сайта магазина автозапчастей.

Добрый день!

Требуется разработать дизайн будущего сайта, основное что нужно качественно и красиво нарисовать это шапка сайта.

Тематика будущего сайта это мини интернет магазин по запчастям на автомобили марки Ford Focus.

Т.е в шапке сайта должна быть нарисована машина Ford Focus II и различные автозапчасти (прошу заметить что именно нарисованы, а не просто фотографии).

Более подробная информация при переписке.

Работаю с предоплатой после показа набросков, сразу предоплату не просить.

По деньгам более чем на 50$ не рассчитывать!!!

Как должно приблизительно выглядеть во вложении.