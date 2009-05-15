Разработать дизайн шаблона сайта для Школы танцев

# 1 — $

Нужен дизайна шаблона сайта для школы кубинской сальсы.

Наверное это будет прежде всего дизайн главной страницы, а остальные страницы

будут в том же дизайне, но, вам виднее, может предложите еще что-то.

Основные страницы сайта, главная - о сальсе, страница о танцах вообще,

страница о латино-американских танцах, ну и стандартные связь, галерея и т.п

Мне нравится дизайн в светлых тонах, не наворочено много графики, в дизайне желательно

присутствие латинской перкуссии, типа бонги, конго.

В приложениях два файла,

в одном файле скрин примера шаблона, который я хочу применить.

Во втором файле сам шаблон. Вот для него и нужен дизайн.

В скрине только верхнее меню, думаю его будет достаточно, но может быть появится и левое потом.

Названия школы пока нет, пропишите что-нибудь, потом сменим.

Если вам будет удобно сделать это на своем шаблоне, можно обсудить и это. Среда разработки Joomla.

При разработке прошу не заморачиваться, главное usability, просто и со вкусом. Шрифт текста будет

verdana, дизайн не должен отвлекать или мешать чтению текста.

Если возникнут вопросы, пишите.

Спасибо