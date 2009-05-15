Необходимо сделать редизайн сайта s f u g n t u . r u и подогнать под него Joomla! Дизайн надо сделать так, что б мне понравилось. Чтоб мне ...
Разработать дизайн шаблона сайта для Школы танцев
Нужен дизайна шаблона сайта для школы кубинской сальсы.
Наверное это будет прежде всего дизайн главной страницы, а остальные страницы
будут в том же дизайне, но, вам виднее, может предложите еще что-то.
Основные страницы сайта, главная - о сальсе, страница о танцах вообще,
страница о латино-американских танцах, ну и стандартные связь, галерея и т.п
Мне нравится дизайн в светлых тонах, не наворочено много графики, в дизайне желательно
присутствие латинской перкуссии, типа бонги, конго.
В приложениях два файла,
в одном файле скрин примера шаблона, который я хочу применить.
Во втором файле сам шаблон. Вот для него и нужен дизайн.
В скрине только верхнее меню, думаю его будет достаточно, но может быть появится и левое потом.
Названия школы пока нет, пропишите что-нибудь, потом сменим.
Если вам будет удобно сделать это на своем шаблоне, можно обсудить и это. Среда разработки Joomla.
При разработке прошу не заморачиваться, главное usability, просто и со вкусом. Шрифт текста будет
verdana, дизайн не должен отвлекать или мешать чтению текста.
Если возникнут вопросы, пишите.
Спасибо
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