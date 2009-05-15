Нужен дизайн сайта для игрового сервера Lineage2.
Нужно сделать и доработать дизайн по наброску
Есть набросок дизайна точнее макет на картинке - нужно его доработать и сделать полноценный дизайн сайта + все разделы сайта подогнать под дизайн ( нужно хорошее и красивое оформление содержания сайта
Выбранный исполнитель
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