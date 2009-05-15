Нужно сделать и доработать дизайн по наброску

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт47 заявок449 просмотров

Есть набросок дизайна точнее макет на картинке - нужно его доработать и сделать полноценный дизайн сайта + все разделы сайта подогнать под дизайн ( нужно хорошее и красивое оформление содержания сайта

16 лет назад
seofirefox
Сергей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Cawin
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$65
3 дня

Заявки фрилансеров

Cawin
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад