Требуется создание дизайна сайта xbostob.net

Требуется создание дизайна для сайта

http://xbostob.net

Изображение динозавра является необходимым атрибутом дизайна, так как является символом сайта.

Мнимум Flash - сайт будет ориентирован на SEO продвижение

Имейте ввиду, чтобы потом было удобно верстать сайт

Сайт посвящён студентческим историям и будет иметь 3 категории для возрастов (нынешние студенты, тем кому до 35 лет, и те кому от 35 лет)

Требуется создать приянтый, удобный (не перегурженный) дизайн сайта, ориентируясь на эти данные.

С иполнителем можно выбрать два варианта:

1. Дизайн для главной страницы, для страниц студенческих историй людей примерно 18 лет, дизайн для страниц студентческих историй для людей до 35 лет, и дизайн для страниц студентческих историй для людей старше 35 лет.

2. Универсальный дизайн главной страницы