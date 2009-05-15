Требуется создание дизайна сайта xbostob.net

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт39 заявок374 просмотра

Требуется создание дизайна для сайта

http://xbostob.net

Изображение динозавра является необходимым атрибутом дизайна, так как является символом сайта.

Мнимум Flash - сайт будет ориентирован на SEO продвижение

Имейте ввиду, чтобы потом было удобно верстать сайт

Сайт посвящён студентческим историям и будет иметь 3 категории для возрастов (нынешние студенты, тем кому до 35 лет, и те кому от 35 лет)

Требуется создать приянтый, удобный (не перегурженный) дизайн сайта, ориентируясь на эти данные.

С иполнителем можно выбрать два варианта:

1. Дизайн для главной страницы, для страниц студенческих историй людей примерно 18 лет, дизайн для страниц студентческих историй для людей до 35 лет, и дизайн для страниц студентческих историй для людей старше 35 лет.

2. Универсальный дизайн главной страницы

16 лет назад
maximm
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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