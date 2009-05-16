Облегчить шаблон

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Завершен2 заявки230 просмотров

Требуется облегчить шаблон сайта www.anionline.ru

Не надо ничего менять, всё должно быть так, как сделано сейчас, без изменений, только подкорректировать шаблон.

Шаблон DLE 5.7

пишите в ICQ

о цене договоримся

DLE
16 лет назад
MeTaTRoN92
32 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Strange_r
Oo 
44 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$3
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Человек знает чего хочет и всячески пытается помочь достичь результата, отличный заказчик, рекомендую...

Заявки фрилансеров

Strange_r
Oo 
44 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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