Необходимо сделать редизайн сайта s f u g n t u . r u и подогнать под него Joomla! Дизайн надо сделать так, что б мне понравилось. Чтоб мне ...
Облегчить шаблон
Требуется облегчить шаблон сайта www.anionline.ru
Не надо ничего менять, всё должно быть так, как сделано сейчас, без изменений, только подкорректировать шаблон.
Шаблон DLE 5.7
пишите в ICQ
о цене договоримся
Выбранный исполнитель
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