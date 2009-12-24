Доверстать шаблон на DLE

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Завершен6 заявок202 просмотра

Нужно закончить вёрстку шаблона - изменить фон комментариев, и сделать подсветку при наведение в главном меню

DLE
15 лет назад
hojukal
Игорь 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

firmont
Данис 
34 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов(-1)
15 лет назад
$1
1 день
Работа была выполнена за 20 - 30 мин - большое спасибо Данис - будем работать и дальше. - всем советую.

Заявки фрилансеров

firmont
Данис 
34 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов(-1)
15 лет назад

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