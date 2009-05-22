Добавление Flash элементов в шапку

Сделал всё в крайне сжатые сроки, также быстро исправил все места, которые не устраивали в каком-то роде обладает телепатическими способностями - делал те доработки про которые я ещё не успевал написать=) очень приятный исполнитель - и в плане качества, и в плане скорости исполнения, буду сотрудничать с ним ещё и Вам того желаю=)