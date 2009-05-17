Нужно закончить вёрстку шаблона - изменить фон комментариев, и сделать подсветку при наведение в главном меню
Разработать дизайн сайта biletgrad.ru
Необходимо разработать дизайн сайта.
Необходимо задать все стили в системе Drupal.
ТЗ на разработку высылается отдельно.
Стоимость работ больше 6000 рублей. Обсуждается отдельно.
Сайт по продаже билетов в театры и на концерты. Необходимо разработать новый дизайн для сайта. И завести все шаблоны в систему управления Drupal.
При разработке необходимо равняться на www.eventim.de.
Присылайте свои портфолио или резюме на [email protected] или на этот сайт.
Заявки фрилансеров
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