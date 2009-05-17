Разработать дизайн сайта biletgrad.ru

Необходимо разработать дизайн сайта.

Необходимо задать все стили в системе Drupal.

ТЗ на разработку высылается отдельно.

Стоимость работ больше 6000 рублей. Обсуждается отдельно.

Сайт по продаже билетов в театры и на концерты. Необходимо разработать новый дизайн для сайта. И завести все шаблоны в систему управления Drupal.

При разработке необходимо равняться на www.eventim.de.

Присылайте свои портфолио или резюме на [email protected] или на этот сайт.