Нужно закончить вёрстку шаблона - изменить фон комментариев, и сделать подсветку при наведение в главном меню
Персонализация шаблона
Есть сайт www.insuranceforyou.ca
Заявки фрилансеров
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