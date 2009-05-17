Нужен дизайн для Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт47 заявок378 просмотров

Дизайн для кадрового агенства, ничего там замысловатого не нужно.

В Аське скажу что нужно более подробно, уровень сложности:

Просто и со вкусом.

Называйте свою цену.

Оплата только через сайт фриланса.

Joomla
16 лет назад
maccen
Олег 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Отрисовать и сверстать шаблоны сайта под Joomla

    Необходимо сделать дизайн и по утвержденному дизайну сверстать шаблоны для сайта инвестиционной компании. Основная деятельность компании - продвижение инвестиционных продуктов и консалтинг в финансвой области. Необходимо учесть, что сайт будет многоязычным. Необходимо ...

    Joomla
    Дизайн сайтов3 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн сайта

    Необходимо переделать дизайн варезного сайта.Сайт работает на DLE Сам сайт находиться по адрессу http://binhot.ru. Жду ваши предложения и цены

    DLE
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сделать дизайн

    $100

    Бюджет 2000-3000 рублей с вносимыми изменениями, оплату подтверждаю после полного согласования и утверждения. Выбираю фрилансера на основании портфолио (пжл, постарайтесь писать те, у кого оно достойное).

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработать дизайн сайта biletgrad.ru

    $250

    Необходимо разработать дизайн сайта. Необходимо задать все стили в системе Drupal. ТЗ на разработку высылается отдельно. Стоимость работ больше 6000 рублей. Обсуждается отдельно. Сайт по продаже ...

    Drupal
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен шаблон для DLE

    Срочно нужен шаблон для сайта. Движок: DLE. Тематика сайта: Паркур (искусство рационального перемещения). Некоторые фирменные элементы (лого, шрифты) предоставлю. Сейчас шаблон представляет из себя вот что: www.existanz.ru Контакты: Ржавитин Антон Сергеевич ICQ: ...

    DLE
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Портал о животных

    $250

    Имеется концепция дизайна: файл PSD со слоями, скриншот прилагается. Можно использовать данный файл или нарисовать дизайн на основе концепции. Требуется сделать верхнее и левое меню в стилистике сайта. Другими ...

    DLE
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Добавление Flash элементов в шапку

    Сайт www.shtrom.by взять за основу текущую шапку, добавить туда вертикальный градиент и отрисовать во флеше реалистичные молнии на буквах также понадобится добавить контактную инфу справа

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад