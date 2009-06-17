Коррекция шаблона

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки191 просмотр

Нужно откорректировать шаблон так,чтоб центральная часть полной новости растягивлась под картинку.сайт http://fotolake.ru/ . Оплата после проверки

16 лет назад
FireDancer
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

A-Lancer
Алексей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Человек хороший,с заданием справился, но неполностью из-за нехватки его времени в силу личных обстоятельств. А так вобщем рекомендую к исполнению.
Спасибо за доверие. Буду рад сотрудничеству вновь!

Заявки фрилансеров

A-Lancer
Алексей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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