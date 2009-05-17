Нужно закончить вёрстку шаблона - изменить фон комментариев, и сделать подсветку при наведение в главном меню
Редизайн сайта на базе HostCMS
Необходимо произвести редизайн и перенаполнение сайта в соответствии с ТЗ.
Все материалы (информация и логотипы) предоставятся.
Макеты страниц новом оформлении и с размещенной на них информацией необходимо представить в среду (20 мая).
Сроки верстки и наполнения обсудим после рассмотрения макетов. Скорее всего это будут рамки в неделю-полторы после утверждения макетов страниц.
Сайт базируется на HostCMS.
Бюджет 250 USD.
Заявки фрилансеров
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