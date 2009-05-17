Редизайн сайта на базе HostCMS

Необходимо произвести редизайн и перенаполнение сайта в соответствии с ТЗ.

Все материалы (информация и логотипы) предоставятся.

Макеты страниц новом оформлении и с размещенной на них информацией необходимо представить в среду (20 мая).

Сроки верстки и наполнения обсудим после рассмотрения макетов. Скорее всего это будут рамки в неделю-полторы после утверждения макетов страниц.

Сайт базируется на HostCMS.

Бюджет 250 USD.