Требуется создать новый дизайн для моего интернет-агентства. Все не то, нужен интересный, креативный, нестандартный, немного скандальный сайт.
Приватно для Proffdesign
Разработка логотипа и дизайн главной страницы регионального портала.
Выбранный исполнитель
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