Подредактировать дизайн

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Завершен8 заявок291 просмотр

Нужно подредактировать дизайн. В лого тем же стилем написать KINOPDA.RU

В файле postertop.jpg полностью сменить нарезку картинок, используя следущие фотки:

http://www.kinoserial.com/shows/prison_break/wall/wall4_1024x768.jpg

http://s58.radikal.ru/i162/0809/37/036b8b6adc14t.jpg

http://forum.okino.org/files/maxa/PrisonBreak/pic1.jpg

http://nesneg.com/wp-content/uploads/2008/09/lost5.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/b7/One_Tree_Hill_5_Poster.jpg

http://www.givememyremote.com/remote/wp-content/uploads/2008/01/oth_cast.jpg

Или же можете свои использовать.

WordPress
16 лет назад
dragon99
Павел 
34 года
17 лет в сервисе
Была
11 дней назад

Выбранный исполнитель

A-Lancer
Алексей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Работу выполнил отлично, предоставил несколько вариантов, учтены все требования. Рекомендую.
Приятно работать с данным человеком, вежлив и пунктуален.

Заявки фрилансеров

A-Lancer
Алексей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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