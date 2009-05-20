Дизайн сайта по образцу.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен42 заявки533 просмотра

Создать макет сайта - визитки. Дизайн должен быть как здесь: itsoft.ru.

Желательно изменить в дизайне только оттенок снего цвета.

Бюджет не большой.

Указывайте цену и сроки.

16 лет назад
fortunatut
Наталья 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

burren
Юрий 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
23 отзыва
16 лет назад
$30
1 день
Все было просто, понятно, приятно. Возникающие вопросы, корректировки и дополнения решались и вносились оперативно. Всегда на связи. Хорошая работа за небольшие деньги. Спасибо.
Деньги получил без проблем, хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

burren
Юрий 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
23 отзыва
16 лет назад

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