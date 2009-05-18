Дизайн сайта театрального фестиваля

Есть такой Фестиваль современной драматургии (ДНК), проходит дважды в год в Красноярске.

Действующий сайт (dnk.sibdrama.ru) был сделан год назад на скорую руку на вордпрессе. Сейчас стоит задача изготовить новую версию сайта - с другим движком, измененной структурой разделов и новым дизайном. На программирование и верстку исполнитель найден, в этом тендере ищем дизайнера.

Будем рады услышать ваши предложения по срокам и стоимости.