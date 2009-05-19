Интегрирование Gallery в phpbb

Сайт: sibsalsa.ru. На сайте сейчас установленна Gallery 2.1 (раздел Фото) и phpbb2 (раздел Форум). Требуется чтобы все зарегистрированные пользователи форума могли оставлять комментарии к фотографиям на примере того как это сделано вконтакте. Анонимные комментарии допускаться не должны. Чем больше это выглядет так как это сейчас выглядет вконтакте, тем лучше.

Знаю что есть mod для интеграции Gallery2 в phpbb2, но самому возиться с установкой не охота.