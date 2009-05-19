Интегрирование Gallery в phpbb

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок160 просмотров

Сайт: sibsalsa.ru. На сайте сейчас установленна Gallery 2.1 (раздел Фото) и phpbb2 (раздел Форум). Требуется чтобы все зарегистрированные пользователи форума могли оставлять комментарии к фотографиям на примере того как это сделано вконтакте. Анонимные комментарии допускаться не должны. Чем больше это выглядет так как это сейчас выглядет вконтакте, тем лучше.

Знаю что есть mod для интеграции Gallery2 в phpbb2, но самому возиться с установкой не охота.

16 лет назад
alosito
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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