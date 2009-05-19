Добрый день, есть необходимость переделать дизайн форума (скорее даже поменять цвета).

В настоящее время форум выглядит так http://www.architector.ru/forum/

мне надо переделать его дизайн, а именно сделать шапку под фирменный цвет сайта, разместить логотип (крупно и красиво), оставить место под баннер. и привести весь его вид к цветовой гамме как в последней размещенной ссылке. Вид его будущий и функционал показан во второй ссылке. Требуется дизайн и верстка.

форма его (вид) немного измениться и будет таким http://www.medspravka.ru/forum/

что я хочу в плане цветов это вот так http://forum.homeideas.ru/