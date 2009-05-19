Редизайн сайта первого в Молдове скандинавского аукциона "Минима" (www.minima.md) Предварительное ТЗ во вложении. Полное ТЗ получит только выбранный исполнитель. Оплата 500$. (Без предоплаты - только покупка конечного варианта!) Метод: WebMoney ...
Персонально для Ivan Iatco Дизайн каталога ссылок
Нужен редизайн для сайта http://olinks.ru
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