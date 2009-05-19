Разработка темы для Joomla

• Сделать тему из разметки, центральный блок, левое меню, правое содержимое – всё должно правится из админки, как и полагается в CMS. Правое содержимое динамическим делать не нужно – это будет просто HTML, который можно будет изменять из админки, wysiwyg-редактора (дать ссылку на эту страницу). Верхнее меню будет постоянным, динамически делать тоже не нужно. Поиск и карту сайта (html версия) сделать из модулей Joomla. Каждая ссылка на странице должна вести на соответствующий документ, категорию или раздел. Если таковой нет, создать.

• Для 6 внутренних страницы, если имеется фотка, отобразить её до контента согласно образцу разметки для внутренней страницы.