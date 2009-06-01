Облагородить дизайн Wordpress темы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок174 просмотра

Есть уже готовая Wordpress тема:

http://test.wpthemesfree.com/?preview_theme=tigopedia-reloaded-20

Необходимо разработать уникальную шапку согласно заданным условиям,

а также изменить цветовую гамму как на теме

http://preview.wptheme4free.com/?preview_theme=webby-blue-10

Данный проект необходимо выполнить в кратчайшие сроки,

при ставках указывайте сроки выполнения

WordPress
16 лет назад
pobitnik
Филипп 
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

gurbich
44 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$60
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный работодатель! Понравилось работать, человек точно знает что хочет получить. Правильно ставит задачу. Всегда на связи, даже в выходные. Чутко относится к оплате, все вовремя. Надеюсь, сотрудничество продолжиться... Рекомендую.

Заявки фрилансеров

gurbich
44 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад

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