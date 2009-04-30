pobitnik

Филипп pobitnik

 
42 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Добавление фунций к сайту на Wordpress

    Итак, имеем англояззычный сайт на Wordpress со своей темой и расширенной фунциональностью за счет plugin`а WPReviewEngine (на сайте осуществляется обзор продуктов) Стоит задача добавить порядка 10ти мелких изменений для улучшения работы ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать PDF отчет

    Требуется обработать отсканированые страницы журнала для создания PDF отчета на английском языке. Т.е необходимо изменить текстовые блоки с русского на англ, улучшить качество картинки или немного изменить ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • 2 баннера - GIF

    Нужно 2 баннера примерно такого же качества как в приложении. Фото на баннер (до и после) необходимо подобрать и отредактировать самостоятельно, согласно заданным критериям. Тематика каждого баннера разная. Подробности при личной ...

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Размещения контента на английских web 2.0 сайтах

    Для продвижение сети сайтов ищу человека для размещения контента на социальных англоязычных сайтах. Вам будут предоставлены статьи и сайты на которые нужно ссылаться. Некоторые сайты на которых нужно размещать контент ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Изменить шапку на Wordpress

    Есть уже готовая и доработанная Wordpress тема: http://test.wpthemesfree.com/?preview_theme=tigopedia-reloaded-20 Нужно изменить размер шапки и уменьшить расстояние между шапкой и навигационными ссылками под шапкой

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Облагородить дизайн Wordpress темы

    Есть уже готовая Wordpress тема: http://test.wpthemesfree.com/?preview_theme=tigopedia-reloaded-20 Необходимо разработать уникальную шапку согласно заданным условиям, а также изменить цветовую гамму как на теме http://preview.wptheme4free.com/?preview_theme=webby-blue-10 ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Интегрировать Wordpress Plugin в готовую WP тему

    Необходимо интегрировать Wordpress plugin в готовую Wordpress тему. Plug-in позволяет создавать сайты с обзором продуктов и возможностью пользователям оставлять отзывы с рейтингом. Вот сайт с данным плагином в действии: ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

daping
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Изменить шапку на Wordpress
WordPress
Отличный заказчик. Чётко сформулировал задачу и ответил на все интересующие меня вопросы.
Работа выполнена качественно и быстро. Без предоплаты и лишних вопросов. Буду обращаться в будущем
Ответный отзыв
gurbich
44 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$60
10 баллов
16 лет назад
Облагородить дизайн Wordpress темы
WordPress
Отличный работодатель! Понравилось работать, человек точно знает что хочет получить. Правильно ставит задачу. Всегда на связи, даже в выходные. Чутко относится к оплате, все вовремя. Надеюсь, сотрудничество продолжиться... Рекомендую.
Был выполнен качественный дизайн Wordpress темы с учетом юзабилити и кросс-браузерности. Не в обиду остальным русским дизайнерам будет сказано. Но большинство работают в стиле дизайна конца 90-х. Этот же человек умеет работать свежо и современно.
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illusix
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$120
10 баллов
16 лет назад
Интегрировать Wordpress Plugin в готовую WP тему
WordPress
Человек, который знает цену проделанной работе и умеет в понятной форме изложить ТЗ, респект!
Слаженная команда разработчиков, которым можно доверить комплексные и трудоемкие задачи. Оперативная и четкая работа. Будем сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую на 100%
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