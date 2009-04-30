Итак, имеем англояззычный сайт на Wordpress Стоит задача добавить порядка 10ти мелких изменений для улучшения работы сайта Все подробности будут после начала работы
- $50Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Итак, имеем англояззычный сайт на Wordpress со своей темой и расширенной фунциональностью за счет plugin`а WPReviewEngine (на сайте осуществляется обзор продуктов) Стоит задача добавить порядка 10ти мелких изменений для улучшения работы ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется обработать отсканированые страницы журнала для создания PDF отчета на английском языке. Т.е необходимо изменить текстовые блоки с русского на англ, улучшить качество картинки или немного изменить ...Обработка фотографий1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется перевод 4 стр. с рус. на англ из журнала о моде. Информация об уходе за ресницами В приложении пример одной из страницПереводы1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Нужно 2 баннера примерно такого же качества как в приложении. Фото на баннер (до и после) необходимо подобрать и отредактировать самостоятельно, согласно заданным критериям. Тематика каждого баннера разная. Подробности при личной ...Баннеры22 заявкиЗакрыт15 лет назад
Для продвижение сети сайтов ищу человека для размещения контента на социальных англоязычных сайтах. Вам будут предоставлены статьи и сайты на которые нужно ссылаться. Некоторые сайты на которых нужно размещать контент ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть уже готовая и доработанная Wordpress тема: http://test.wpthemesfree.com/?preview_theme=tigopedia-reloaded-20 Нужно изменить размер шапки и уменьшить расстояние между шапкой и навигационными ссылками под шапкойДизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Есть уже готовая Wordpress тема: http://test.wpthemesfree.com/?preview_theme=tigopedia-reloaded-20 Необходимо разработать уникальную шапку согласно заданным условиям, а также изменить цветовую гамму как на теме http://preview.wptheme4free.com/?preview_theme=webby-blue-10 ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо интегрировать Wordpress plugin в готовую Wordpress тему. Plug-in позволяет создавать сайты с обзором продуктов и возможностью пользователям оставлять отзывы с рейтингом. Вот сайт с данным плагином в действии: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад