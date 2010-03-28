Необходим баннер с ротацией (4 вкладки) для интернет-магазина сантехники. Ранее спрашивали что такое с ротацией, можно посмотреть на http://www.003.ru/ пример Размер 440*160 Цена, срок, icq
2 баннера - GIF
Нужно 2 баннера примерно такого же качества как в приложении.
Фото на баннер (до и после) необходимо подобрать и отредактировать самостоятельно, согласно заданным критериям.
Тематика каждого баннера разная.
Подробности при личной переписке
Заявки фрилансеров
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