2 баннера - GIF

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт22 заявки298 просмотров

Нужно 2 баннера примерно такого же качества как в приложении.

Фото на баннер (до и после) необходимо подобрать и отредактировать самостоятельно, согласно заданным критериям.

Тематика каждого баннера разная.

Подробности при личной переписке

15 лет назад
pobitnik
Филипп 
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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