Сделать баннер "Продажа школьной формы". Сохранить в размерах: 468x60, 200x200, 250x250, 728x90 размер максимум 50 Кб Картинки, тематика, оформление тут: http://www.odiag.com/schooldress.html Обязательно присутствие фото формы с ...
Баннер 88х31
С портфолио и ценами отпишитесь плиз, надо гиф
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