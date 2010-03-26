Флеш-шапка (баннер)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен15 заявок248 просмотров

Необходимо сделать флеш-шапку (баннер) для сайта http://thermo-m.ru/

Сюжет - демонстрация фотографий, фотографий 9, показываться должны по три, т.е. три фотографии появляются слева направо, заполняя пространство флешки, потом появляются другие три и т.д.

Флешка размером 737 на 265.

Фотографии приложены.

Срок исполнения до вечера воскресенья.

15 лет назад
kbv79
Борис 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Iron
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$30
1 день
Работаю с Юрием второй раз. Все оперативно и, главное, на высшем уровне! Работу можно принимать, не глядя - недоделок и недостатков не будет.
Приятное сотрудничество с отличным заказчиком :)

Заявки фрилансеров

Iron
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад

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