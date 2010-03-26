Для сайта www.rino4ka.ru нужен баннер. 230 на 250. В настоящее время на сайте стоит статичный jpg-вариант в правом верхнем углу. Необходимо сделать его более живым и привлекательным, в рамках основного дизайна ...
Флеш-шапка (баннер)
Необходимо сделать флеш-шапку (баннер) для сайта http://thermo-m.ru/
Сюжет - демонстрация фотографий, фотографий 9, показываться должны по три, т.е. три фотографии появляются слева направо, заполняя пространство флешки, потом появляются другие три и т.д.
Флешка размером 737 на 265.
Фотографии приложены.
Срок исполнения до вечера воскресенья.
Выбранный исполнитель
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