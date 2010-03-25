Простые баннеры для наружной рекламы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт33 заявки389 просмотров

Здравствуйте

Нужны простые баннеры для наружной рекламы. (широкоформатная печать)

Текст и фон.

Размер - 3х1 метров

6х3 м.

1х0.5м.

Прошу указывать цены за штуку.

15 лет назад
inpers
Сергей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен анимированный баннер

    Нужен аннимированный баннер для сайта http://fantasy2.fanrussia.ru информировать в баннере о том, что победителям - ценные призы, участников больше 13000, и вообще перед созданием баннера ознакомьтесь с сайтом, в будущем, надеюсь на сотрудничество.

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Team building

    $25

    Создание баннеров 265 на 265, и 480 на 60 по team.of.by. Тема банеров одинокова. ресайз. Желателен флэш. Текстовка готова.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Изменить размер flash баннера

    Есть два почти идентичных баннера (материал и в svf и в fla) шириной 280 пикселей. Надо пропорционально уменьшить их до размера 175 пикселей по ширине. Жду ваших предложений по ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Доработка / переработка флеш-баннера

    $50

    Есть флэш-банер, но его нужно переделать в соответствии с требованиями: 1. Флэш в шапке грузит процессор на 80-90%!!! Сделать, чтобы он не жрал так ресурсы. 2. Сделать более реалистичный дым. И сделать его ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • GIF баннер 200х150

    Нужен гиф баннер 200х150 "Продажа нефтебазы". Информация для баннера http://www.volga-info.ru/togliatti/vip/532/

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Изменить flash баннер

    $50

    Имеется два баннера (исходники в формате .fla) Необходимо: 1. Изменить текст на баннерах. 2. Убрать одну картинку с одного из баннеров.

    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Повторить надпись

    Для меню сайта в качестве кнопок используются картинки-надписи; при наведении курсора они подсвечивается. Мне нужно сделать еще одну такую надпись в точно таком же стиле. Исходного psd нет. я даю шрифт и те ...

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Баннер flash

    $10

    Все описание в приложении. Бюджет 290р? Размер баннера 200px на 330px

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Баннеры.

    Нужно сделать баннеры для компании. сайт компании - imashcorp.ru Есть исходники главной страницы и лого ТЗ в прикрепленных итого - 1 вид простых баннеров. и ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад