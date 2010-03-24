Для меню сайта в качестве кнопок используются картинки-надписи; при наведении курсора они подсвечивается. Мне нужно сделать еще одну такую надпись в точно таком же стиле. Исходного psd нет. я даю шрифт и те ...
Изменить flash баннер
Имеется два баннера (исходники в формате .fla)
Необходимо:
1. Изменить текст на баннерах.
2. Убрать одну картинку с одного из баннеров.
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