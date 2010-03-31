# 1 — $ 10

Надо сделать флэш банер броский маленький – баннер спецпредложение, такие надо делать периодически

как баннеры справа по вертикали на www.kladovik.ru 150*225

будем таких спецпредложений вешать и делать много.

Ссылка с баннера на: http://www.kladovik.ru/Magnet_offer.html и http://www.zolotaya-mina.ru/poiskovyie-magnityi/poiskovyie-magnityi-po-spetstsene.html

Банер будет стоять на двух вышеуказанных сайтах (ссылки которые в нем будут -даны выше).

Сюжет:

Пишем вначале:

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

Поисковые магниты по выгодным ценам !

Далее показываем попеременно несколько картинок с магнитами и пишем: Усилие отрыва на Ваш выбор.

http://www.magnetshop.ru/index.php?product=129

http://www.magnetshop.ru/index.php?product=131

Дизайн на Ваш вкус. Надо показать магнит в действии (желательно)