Баннер-спецпредложение

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен9 заявок549 просмотров
#1$10

Надо сделать флэш банер броский маленький – баннер спецпредложение, такие надо делать периодически

как баннеры справа по вертикали на www.kladovik.ru 150*225

будем таких спецпредложений вешать и делать много.

Ссылка с баннера на: http://www.kladovik.ru/Magnet_offer.html и http://www.zolotaya-mina.ru/poiskovyie-magnityi/poiskovyie-magnityi-po-spetstsene.html

Банер будет стоять на двух вышеуказанных сайтах (ссылки которые в нем будут -даны выше).

Сюжет:

Пишем вначале:

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

Поисковые магниты по выгодным ценам !

Далее показываем попеременно несколько картинок с магнитами и пишем: Усилие отрыва на Ваш выбор.

http://www.magnetshop.ru/index.php?product=129

http://www.magnetshop.ru/index.php?product=131

Дизайн на Ваш вкус. Надо показать магнит в действии (желательно)

15 лет назад
kladovik
50 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Победитель конкурса

clip
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
15 лет назад
#1
Сергей сделал все хорошо, сразу вник в тему !
Все отлично)!

Заявки фрилансеров

clip
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
15 лет назад
#1

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