Разработать 4 рекламных баннера для сайта tvoidveri.ru. Тематика баннеров уже определена. Размер баннеров 220x220px. Пример с сайта конкурента прикреплен. За более точной информацией: skype: ilya_davydov ...
Баннер-спецпредложение
Надо сделать флэш банер броский маленький – баннер спецпредложение, такие надо делать периодически
как баннеры справа по вертикали на www.kladovik.ru 150*225
будем таких спецпредложений вешать и делать много.
Ссылка с баннера на: http://www.kladovik.ru/Magnet_offer.html и http://www.zolotaya-mina.ru/poiskovyie-magnityi/poiskovyie-magnityi-po-spetstsene.html
Банер будет стоять на двух вышеуказанных сайтах (ссылки которые в нем будут -даны выше).
Сюжет:
Пишем вначале:
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Поисковые магниты по выгодным ценам !
Далее показываем попеременно несколько картинок с магнитами и пишем: Усилие отрыва на Ваш выбор.
http://www.magnetshop.ru/index.php?product=129
http://www.magnetshop.ru/index.php?product=131
Дизайн на Ваш вкус. Надо показать магнит в действии (желательно)
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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