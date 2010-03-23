Необходимо сделать профессиональные флеш баннера. Графика в основном простая, но надо чтобы привлекал внимание. Потребуется простая работа с мышкой. Подробности заинтересовавшим кандидатам.
Флеш баннер 200x300 px
Размер 200*300 пикселей
Вес должен быть до 32 кб
первая часть - презентация шампуня на основе и в стиле листовки http://s48.radikal.ru/i121/1003/b7/c29413e37780.jpg - без указания поставщика и дистрибьюторов
вторая часть - "приобрести можно в зоомагазине Парди" - в стиле сайта pardi.ru
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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