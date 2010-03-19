Флеш баннеры

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Закрыт24 заявки289 просмотров

Необходимо сделать профессиональные флеш баннера. Графика в основном простая, но надо чтобы привлекал внимание. Потребуется простая работа с мышкой.

Подробности заинтересовавшим кандидатам.

15 лет назад
silence
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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