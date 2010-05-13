Приватно для RomZik

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен2 заявки167 просмотров

Flash баннер 468x60.

15 лет назад
Banner100
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

RomZik
Роман 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$25
2 дня
Работу выполнил, баннер понравился.
Как всегда все отлично. РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

RomZik
Роман 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется 8 баннеров

    Требуется gif баннеры для платников 1 платник - 1 баннер размером 486x60 1 баннер размером 120x240 и таким образом для 4 платников

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Добавление URL во флеш баннеры

    $5

    Необходимо: * добавить к 4 уже готовым баннерам во FLA открытие URLа по щелчку (URL будет предоставлен исполнителю); * разместить эти баннеры в SWF в одном HTML файле с размерами, которые указаны в ...

    HTML
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Приготовить флеш баннер

    $75

    Изготовить флеш баннер размера 465 на 217. Качественный , динамичный ) пример может не лучший но примерно чего хотелось бы получить можно посмотреть тут: www.eicom.ru прикрепил псд ...

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется изготовление кнопки на сайт

    Требуется изготовление обыкновенной или флеш кнопки, которую можно будет размещать на др. сайтах. Кнопка для этого сайта http://photorom.ru/ . Может что-то похожее на синюю внизу "Дорус" Предлагайте оплату.Оплата при встрече (Москва) или яндекс-деньги ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужно сделать 2 флеш банера

    Нужно сделать два флеш баннера. Слайды уже готовые. Все что нужно сделать это сделать "флеш-переход" от слайда к слайду. Жду ваши предложения.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Баннер 200х300

    $10

    Нужен рекламный баннер 200х300 для этого магазина - www.maxbooki.ru.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад