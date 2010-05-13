Фотографии для флэшки и исходник флэшки дам в личку
Приватно для RomZik
Flash баннер 468x60.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется gif баннеры для платников 1 платник - 1 баннер размером 486x60 1 баннер размером 120x240 и таким образом для 4 платниковЗавершен15 лет назад
- $5
Необходимо: * добавить к 4 уже готовым баннерам во FLA открытие URLа по щелчку (URL будет предоставлен исполнителю); * разместить эти баннеры в SWF в одном HTML файле с размерами, которые указаны в ...Завершен15 лет назад
- $75
Изготовить флеш баннер размера 465 на 217. Качественный , динамичный ) пример может не лучший но примерно чего хотелось бы получить можно посмотреть тут: www.eicom.ru прикрепил псд ...Баннеры18 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется изготовление обыкновенной или флеш кнопки, которую можно будет размещать на др. сайтах. Кнопка для этого сайта http://photorom.ru/ . Может что-то похожее на синюю внизу "Дорус" Предлагайте оплату.Оплата при встрече (Москва) или яндекс-деньги ...Завершен15 лет назад
Нужно 2 gif баннера Один для женского интернет-магазина одежды Второй для мужского магазина одежды Размеры 160*180 (200)Баннеры2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Нужно сделать два флеш баннера. Слайды уже готовые. Все что нужно сделать это сделать "флеш-переход" от слайда к слайду. Жду ваши предложения.Завершен15 лет назад
- $10
Нужен рекламный баннер 200х300 для этого магазина - www.maxbooki.ru.Завершен15 лет назад
1)Банеры 468*60 до 20кб 100*100 до 15кб картинки скажу какие, там не сложно Можно чтобы это были 2 сменяющиеся картинки, но как то так интересно и прикольно 2)Нужно ...Баннеры7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Простой баннер для сайтаЗавершен15 лет назад