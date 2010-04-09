Нужно сделать 2 флеш банера

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Завершен17 заявок260 просмотров

Нужно сделать два флеш баннера. Слайды уже готовые. Все что нужно сделать это сделать "флеш-переход" от слайда к слайду.

Жду ваши предложения.

15 лет назад
kleomedia
Мехов 
43 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Благодарю за отлично выполненую работу. Все как положено и в сроки.
Работа выполнялась по ТЗ, общение велось по-деловому, оплата без задержек. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад

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