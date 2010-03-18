2 гиф-банера + вставить код баннерной сети

1)Банеры

468*60 до 20кб

100*100 до 15кб

картинки скажу какие, там не сложно

Можно чтобы это были 2 сменяющиеся картинки, но как то так интересно и прикольно

2)Нужно вставить в код сайта вот так http://pics.kz/viewfull1042630 вот сюда http://proshot.ru/

код дам

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)