Анимационный баннер

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Завершен19 заявок324 просмотра

1) нужен флеш банер

2) как альтернатива подойдет и гиф банер

3) максимальный обьем 150 Кб

4) размер 160x300 (пример 3 банер сверху, на правой стороне сайта, второй ряд по вертикали http://protv.md )

5) нужно внедрить в банер по очередь (желательно с эффектами): логотип, название фирмы, 3 картинки разных продуктов, слоган, телефон

6) в правом нижнем углу внедряем картинка тренда, при мелким отображением, на сколько это возможно, что бы внедренная картинка была четко видно

остальное уже конечно вы решайте :-)

15 лет назад
eyeland
Лаур 
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
40 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

narolskay
45 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
1) отправил материалы на анализ 2) предлагала несколько версии банера 3) принимала комментарии и сотрудничала в оптимизации идею банера 4) получился отличный банер в нужных форматах 5) рекомендую и буду сотрудничать в дальнейшем :-)
Очень понравилось сотрудничать с Александром. Четко сформулировал задание, порядочен к оплате,рекомендую!

Заявки фрилансеров

narolskay
45 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад

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