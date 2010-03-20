Анимационный баннер

1) нужен флеш банер

2) как альтернатива подойдет и гиф банер

3) максимальный обьем 150 Кб

4) размер 160x300 (пример 3 банер сверху, на правой стороне сайта, второй ряд по вертикали http://protv.md )

5) нужно внедрить в банер по очередь (желательно с эффектами): логотип, название фирмы, 3 картинки разных продуктов, слоган, телефон

6) в правом нижнем углу внедряем картинка тренда, при мелким отображением, на сколько это возможно, что бы внедренная картинка была четко видно

остальное уже конечно вы решайте :-)