Баннер для сайта 88*31, 31*88

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен5 заявок184 просмотра

Здравствуйте, дорогие форумчане. Требуется простой и красивый баннер размером 88x31 и 31x88 px. Тематика сайта - дизайн интерьеров.

оперативнее всего отвечу в ICQ - 242479780

15 лет назад
mussy
40 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
15 лет назад
$5
1 день
Работа была выполнена оперативно и качественно. В целом остался доволен как исполнителем, так и результатом.
Приятно и легко работать. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Привлекательный флеш баннер

    $15

    Нужен кликабельный, привлекательный флеш баннер форматом 600х200. Красивая анимация. Дам ссылочку на сайт, обсудим варианты текстов. Бюджет строго ограничен, не более указанной суммы. Сроки - до двух дней.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен flash-баннер

    Баннер должен быть сделан в комичной форме - с приколом. Суть такая - мужик или баба пытается похудеть (показываешь несколько неудачных попыток - например, неуклюже бежит на беговой дорожке и падает, сидит с пустой тарелкой ...

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать кнопку для меню сайта.

    $7

    На сайте в меню есть графическая ссылка "О салоне" в 6 вариантах (рисунок приложен). Нужно сделать аналогичную кнопку "Вакансии" в 6 вариантах - в этих же цветах, с таким же эффектом отражения, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Баннер 240х350

    $20

    Разработать баннер 240х350 на основе картинки в аттаче, и при этом: - в верхнем левом углу удалить слово вместо - стрелка с процентной ставкой - удалить звездочку (сноску), а ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать 1 баннер в GIF

    $10

    Необходимо сделать 1 баннер (200x83 или меньше). Текст, некоторую графику предоставлю. Оплата только через Я.Деньги

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Требуется нарисовать несколько баннеров

    Требуется нарисовать несколько баннеров для интернет-магазина www.repka.ua статические + флеш. При хорошем результате - долгосрочное сотрудничество. Прошу указать среднюю стоимость баннера и портфолио

    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    15 лет назад