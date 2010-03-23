Gif баннер 209 x 122

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен14 заявок258 просмотров

Нужен гиф баннер 209 x 122 px следующего содержания:

Риэлт Сервер Приволжского Федерального Округа

- доска объявлений по недвижимости

- адреса и телефоны агентств

- форум

15 лет назад
rgruslan
Руслан 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Cherry26
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$8
1 день
Качественно, быстро, недорого. Отличный фрилансер!
Очень хороший заказчик! Четкие требования и своевременная оплата)

Заявки фрилансеров

Cherry26
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Баннер для сайта 88*31, 31*88

    $5

    Здравствуйте, дорогие форумчане. Требуется простой и красивый баннер размером 88x31 и 31x88 px. Тематика сайта - дизайн интерьеров. оперативнее всего отвечу в ICQ - 242479780

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Привлекательный флеш баннер

    $15

    Нужен кликабельный, привлекательный флеш баннер форматом 600х200. Красивая анимация. Дам ссылочку на сайт, обсудим варианты текстов. Бюджет строго ограничен, не более указанной суммы. Сроки - до двух дней.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен flash-баннер

    Баннер должен быть сделан в комичной форме - с приколом. Суть такая - мужик или баба пытается похудеть (показываешь несколько неудачных попыток - например, неуклюже бежит на беговой дорожке и падает, сидит с пустой тарелкой ...

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать кнопку для меню сайта.

    $7

    На сайте в меню есть графическая ссылка "О салоне" в 6 вариантах (рисунок приложен). Нужно сделать аналогичную кнопку "Вакансии" в 6 вариантах - в этих же цветах, с таким же эффектом отражения, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Баннер 240х350

    $20

    Разработать баннер 240х350 на основе картинки в аттаче, и при этом: - в верхнем левом углу удалить слово вместо - стрелка с процентной ставкой - удалить звездочку (сноску), а ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад